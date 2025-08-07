Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Региональный секретариат по градостроительству и охране окружающей среды Сербии представил общественности территориальный проект для размещения планируемой ветряной электростанции Samos в автономном крае Воеводина.

Как передает Report со ссылкой на бизнес-издание eKapija, отчет об оценке воздействия на окружающую среду будет доступен до 20 августа.

Предполагается, что ветропарк будет включать 142 турбины совокупной мощностью 923 МВт. Строительство запланировано в два этапа: Samos 1 (423 МВт) и Samos 2 (500 МВт). Максимальная высота турбин составит 250 метров, мощность каждой - до 8 МВт. Проект будет расположен на участке площадью 2255,4 гектара сельскохозяйственных угодий. Проект предусматривает стратегическую оценку воздействия на окружающую среду.

Ветростанцию планируется построить рядом с уже существующим комплексом Kovacica (104,5 МВт, введен в эксплуатацию с 2018 года), ВЭС Pupin (100 МВт), которая находится в опытной эксплуатации, а также планируемым проектом Crepaja (220 МВт).