Сербия откажется от покупки российских МиГ-29 ради самолетов из Франции

Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale, так как из-за международных санкций обслуживание российских МиГ-29 стало затруднительным.

Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale, так как из-за международных санкций обслуживание российских МиГ-29 стало затруднительным.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Прежде Белград полагался на российские МиГ-29, после февраля прошлого года закупка запчастей стала почти невозможной, объяснил он, указав, что "сейчас вы почти ничего не можете импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение". "Не из-за русских", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также отметил, что армия должна стать «намного, намного сильнее». Он подчеркнул, что другие европейские страны уже нарастили военные бюджеты, описав ситуацию фразой "правительства тратятся на оборону как пьяные миллионеры".