Сербия не присоединилась к новым санкциям ЕС против Ирана

Сербия является единственным кандидатом на членство в ЕС среди стран Западных Балкан, которая не присоединилась к новым ограничительным мерам блока против Ирана.

Сербия является единственным кандидатом на членство в ЕС среди стран Западных Балкан, которая не присоединилась к новым ограничительным мерам блока против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, в дополнение к действующим с 2006 года санкциям ООН, ЕС также принял собственные санкции, направленные против торговли некоторыми товарами, финансового сектора и ограничений на поездки в отношении определенных лиц и организаций.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утвердил решение Совета ЕС об имплементации регламента по ограничительным мерам против Ирана, к которому присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Молдова.

Однако Сербия, тоже страна-кандидат на вступление в ЕС, решила не присоединяться к решению о санкциях.

11 июля сербские и иранские представители деловых кругов встретились в Белграде на бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Сербии.

Сербия также намерена назначить сопредседателя Смешанного комитета по экономическому сотрудничеству между Сербией и Ираном после того, как будет назначено новое правительство Сербии.