Сербия направит 3 млн евро на поддержку детей и беженцев из Украины

Правительство Сербии направит финансовую гуманитарную помощь для детей и беженцев из Украины на общую сумму 3 млн евро.

Правительство Сербии направит финансовую гуманитарную помощь для детей и беженцев из Украины на общую сумму 3 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сербского правительства.

Отмечается, что на помощь украинским детям выделят 1,5 млн евро, средства будут выплачены через ЮНИСЕФ. Такая же сумма предусмотрена для беженцев. В этом случае деньги выплатят через механизм Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что его страна готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения.