Сербия и Черногория обменялись высылками послов

Министерство иностранных дел Сербии высылает посла Черногории Тарзана Милошевича в ответ на аналогичные действия Подгорицы.

Министерство иностранных дел Сербии высылает посла Черногории Тарзана Милошевича в ответ на аналогичные действия Подгорицы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сербского внешнеполитического ведомства.

"На основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях министерство иностранных дел решило объявить Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Республике Сербия Тарзана Милошевича персоной нон грата и попросило его покинуть Сербию в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что это решение принято в ответ на высылку из Черногории сербского посла Владимира Боджовича.

Ранее министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата сербского посла в Подгорице Владимира Божовича. МИД Черногории потребовал от дипломата покинуть республику. Основанием названо вмешательство во внутренние дела Черногории, а также заявления, не совместимые с дипломатической работой.