Сербия и Черногория могут стать членами ЕС до 2025 года

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я действительно думаю, что эти две страны станут членами ЕС до 2025 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.