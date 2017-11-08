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    Сербия и Черногория могут стать членами ЕС до 2025 года

    На вступление в Евросоюз также претендуют Турция, Албания и Македония

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Я действительно думаю, что эти две страны станут членами ЕС до 2025 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.

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