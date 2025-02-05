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Сербия хочет закрепить за собой статус одного из ключевых партнеров США в Европе

Сербия хочет закрепить за собой статус одного из ключевых партнеров США в Европе Сербия привержена сотрудничеству с новой администрацией США с целью укрепления отношений, а также готова закрепить за собой статус одного из ключевых партнеров страны в Европе.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 23:48
Сербия хочет закрепить за собой статус одного из ключевых партнеров США в Европе

Сербия привержена сотрудничеству с новой администрацией США с целью укрепления отношений, а также готова закрепить за собой статус одного из ключевых партнеров страны в Европе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД балканской республики Марко Джурич по итогам телефонного разговора с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Луисом Боно.

"В ходе беседы глава сербской дипломатии выразил удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений с США и недавним запуском стратегического диалога как дополнительной платформы для сотрудничества двух стран в различных областях. Министр подчеркнул твердое решение Сербии сотрудничать с новой американской администрацией для усиления политических, экономических и других аспектов наших отношений. Также он отметил готовность страны укрепить свои позиции как одного из ключевых партнеров США в Европе", - отмечается в распространенном МИД заявлении.

Говоря о все более интенсивных экономических отношениях, Джурич отметил важную экономическую роль США как одного из ведущих зарубежных инвесторов. Он также подчеркнул положительный деловой климат в стране благодаря присутствию в Сербии большого количества американских компаний, которые успешно работают и открывают исследовательские центры.

"Благодаря взаимно выраженной готовности к стратегическим дискуссиям по дальнейшему улучшению наших отношений мы заложили основу для новой главы в нашей долгой общей истории", - подчеркнул министр.

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