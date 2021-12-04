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СМИ: "Армия освобождения Оромо" приближается к столице Эфиопии

СМИ: "Армия освобождения Оромо" приближается к столице Эфиопии Руководство сепаратистской "Армии освобождения Оромо" (АОО) объявило о начале наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу
Другие страны
4 декабря 2021 г. 14:35
СМИ: Армия освобождения Оромо приближается к столице Эфиопии

Руководство сепаратистской "Армии освобождения Оромо" (АОО) объявило о начале наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отряды "Армии освобождения Оромо" быстрыми темпами приближаются к Аддис-Абебе. Наступление на столицу ведется с юга и запада.

Между тем правительственные силы Эфиопии продолжают развивать успех начатого ими на минувшей неделе крупного наступления на севере страны на повстанцев Тыграя и их союзников, включая АОО. Федеральные войска взяли в пятницу в штате Амхара четыре города, которые были с октября в руках повстанцев. В ходе наступления, которым руководит прибывший 25 ноября на фронт премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы освободили от повстанцев более 20 городов в Амхаре и соседнем штате Афар. При этом федеральные части вернули контроль над рядом крупнейших транспортных узлов в этой части страны. Отряды повстанцев отходят на север, к административной границе штата Тыграй.

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