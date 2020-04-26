​Сепаратисты на юге Йемена объявили о самоуправлении

Переходный совет Южного Йемена заявил о введении самоуправления в южных провинциях страны и объявил в них чрезвычайное положение.

Как передает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении совета.

"Всеобщее ЧП объявляется с полуночи 25 апреля в столице Адене и во всех южных провинциях, вооруженным силам и силам безопасности поручено реализовать его", - говорится в заявлении.

Причиной для объявления ЧС указано то, что "йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности... на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции".

"Переходный совет Южного Йемена объявляет о самоуправлении с полуночи 25 апреля, комитет самоуправления будет выполнять свои задачи, определенные руководством совета", - говорится в заявлении.

Такое решение совет объяснил "возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции и нашего общества".

Согласно заявлению Совета, йеменское правительство несколько месяцев не выплачивает зарплату военным и гражданским, прекратило поставки вооружения, "поддерживает террористов и экстремистов", также совет сетует на ухудшение услуг ЖКХ.