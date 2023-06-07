Сенегал временно закрыл свои консульства по всему миру

Генеральные консульства Сенегала по всему миру временно прекратили работу из-за недавних актов насилия в отношении ряда данных миссий.

Генеральные консульства Сенегала по всему миру временно прекратили работу из-за недавних актов насилия в отношении ряда данных миссий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Сенегала.

"Этот шаг сделан после серии агрессивных действий, допущенных против дипломатических представительств и консульств Сенегала, в том числе в Париже, Бордо, Милане и Нью-Йорке, - говорится в коммюнике МИД, опубликованном на его сайте. - Данные акты привели к серьезному урону, в первую очередь в генеральном консульстве Сенегала в Милане, где было уничтожено оборудование для производства паспортов и удостоверений личности".

Ведомство отметило, что консульства возобновят свою работу, как только будут восстановлены условия для их безопасного функционирования.

В Сенегале 1 и 2 июня состоялись крупные демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками. Они последовали после призыва лидера оппозиции Усмана Сонко к своим сторонникам выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы за растление несовершеннолетних. В результате столкновений демонстрантов с силами порядка погибли 16 человек, пострадали 360. Полиция задержала 500 участников беспорядков.