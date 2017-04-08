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    Сенаторы США заявили о необходимости создать трибунал для Сирии

    Трибунал должен расследовать военные преступления в этой стране

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сенаторы США заявили о необходимости создать "гибридный трибунал" для расследования военных преступлений, совершенных предположительно сирийскими властями.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ру, законопроект был внесен в Конгресс для рассмотрения.

    В нем говорится, что в трибунал должны войти юристы из ряда стран, чтобы расследовать преступления против человечества, совершенные, по словам авторов документа, сторонниками Башара Асада.

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