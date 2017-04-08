Сенаторы США заявили о необходимости создать трибунал для Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сенаторы США заявили о необходимости создать "гибридный трибунал" для расследования военных преступлений, совершенных предположительно сирийскими властями.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ру, законопроект был внесен в Конгресс для рассмотрения.

В нем говорится, что в трибунал должны войти юристы из ряда стран, чтобы расследовать преступления против человечества, совершенные, по словам авторов документа, сторонниками Башара Асада.