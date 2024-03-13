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Сенаторы США рассмотрят законопроект о возможном запрете TikTok

Сенаторы США рассмотрят законопроект о возможном запрете TikTok Американские сенаторы рассмотрят законопроект о возможном запрете соцсети TikTok в США.
Другие страны
13 марта 2024 г. 22:08
Сенаторы США рассмотрят законопроект о возможном запрете TikTok

Американские сенаторы рассмотрят законопроект о возможном запрете соцсети TikTok в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

"Сенат рассмотрит законопроект, когда он поступит из Палаты представителей", - сказал он. Шумер отметил, что проконсультируется с "председателями профильных комитетов, чтобы узнать их мнение" относительно законопроекта. Он не уточнил, когда именно может состояться голосование.

Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Инициатива направлена на разрыв связей платформы с любой "контролируемой КНР структурой", включая компанию ByteDance, которой сейчас принадлежит TikTok.

Законодатели предлагают дать ByteDance шесть месяцев на продажу соцсети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. В Конгрессе также выступили с предложением - в будущем ввести такие же ограничительные меры для любых "приложений, контролируемых противниками". Американские власти обычно относят к противникам США, в частности, Иран, Китай, КНДР и Россию.

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