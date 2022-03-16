О нас
Аудио новости

Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России Американские сенаторы разрабатывают резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против "Газпромбанка".
Другие страны
16 марта 2022 г. 11:20
Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

Американские сенаторы разрабатывают резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против "Газпромбанка".

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению сенаторов, такие меры должны лишить Россию возможности получать прибыль от продажи нефти и газа. Помимо этого, такой запрет будет мешать другим странам вести бизнес с Москвой.

Авторы предложения — сенаторы США Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн. Их резолюция нацелена на введение санкций против всех российских банков. Ее принятие будет означать поддержку сенатом США введения ограничений против всех кредитных организаций РФ.

"Китай сможет купить нефть, но не сможет за нее заплатить", — считает Блюменталь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US senators to introduce resolution to sanction all Russian banks

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi