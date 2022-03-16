Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

Американские сенаторы разрабатывают резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против "Газпромбанка".

Американские сенаторы разрабатывают резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против "Газпромбанка".

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению сенаторов, такие меры должны лишить Россию возможности получать прибыль от продажи нефти и газа. Помимо этого, такой запрет будет мешать другим странам вести бизнес с Москвой.

Авторы предложения — сенаторы США Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн. Их резолюция нацелена на введение санкций против всех российских банков. Ее принятие будет означать поддержку сенатом США введения ограничений против всех кредитных организаций РФ.

"Китай сможет купить нефть, но не сможет за нее заплатить", — считает Блюменталь.