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Сенаторы США поддержали запрет продажи нефти Китаю

Сенаторы США поддержали запрет продажи нефти Китаю Сенат Конгресса США в четверг принял предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающую запрет на продажу Китаю нефти из американского стратегического резерва.
Другие страны
21 июля 2023 г. 02:16
Сенаторы США поддержали запрет продажи нефти Китаю

Сенат Конгресса США принял предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающую запрет на продажу Китаю нефти из американского стратегического резерва.

Как передает Report, поправку ранее представили сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джо Манчин (демократ от штата Западная Вирджиния). Предложение поддержали 85 сенаторов, 14 законодателей высказались против.

Поправка предусматривает введение запрета для Министерства энергетики США на продажу нефтепродуктов (к примеру сырой нефти - ред.) из стратегического резерва США какой-либо структуре, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием Коммунистической партии Китая.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 348,62 млн баррелей нефти.

Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

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