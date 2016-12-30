Сенаторы США планируют расширить санкции в отношении России

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США пообещали расширить санкции против России в январе 2017 года в связи с вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов и конфликты в Сирии и Украине, сообщает Report со ссылкой на The Hill.

"Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти переняла эстафету и продолжила двигаться вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти", — заявил член комитета по международным делам демократ Бен Кардин.

В свою очередь, сенатор-республиканец Джон Маккейн и его однопартиец, спикер Палаты представителей Пол Райан назвали решения президента Барака Обамы по санкциям "запоздалыми". Маккейн отметил, что данные шаги "давно назрели", и анонсировал ужесточение ограничений в следующем году.

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.