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Сенаторы США хотят отменить налоговые вычеты для нефтяных компаний

Сенаторы США хотят отменить налоговые вычеты для нефтяных компаний Группа сенаторов от Демократической партии США предложила отменить налоговые вычеты для американских нефтяных компаний, которые в настоящее время получают рекордную прибыль.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 00:58
Сенаторы США хотят отменить налоговые вычеты для нефтяных компаний

Группа сенаторов от Демократической партии США предложила отменить налоговые вычеты для американских нефтяных компаний, которые в настоящее время получают рекордную прибыль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Семь сенаторов во главе с Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси) разрабатывают законопроект, с текстом которого ознакомилось агентство.

В соответствии с ним предлагается отменить налоговые вычеты, в том числе на расходы на проведение буровых работ, освобождение от платы за право разработки недр на глубоководных участках. Законопроект также ужесточит правила, касающиеся вычета иностранных налогов, уточняет агентство.

"Американский народ не должен финансировать генеральных директоров и акционеров крупных нефтяных компаний, пока семьи страдают от высоких цен на бензин", - сказал Менендес.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ senatorları neft şirkətləri üçün vergi güzəştlərini ləğv etmək istəyirlər

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