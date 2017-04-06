Сенаторы-республиканцы призвали президента США предпринять в отношении Башара Асада жесткие шаги

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Президент CША Дональд Трамп изменит ход событий в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом заявил сенатор штата Аризона, входящий в партию Республиканцев Джон Маккейн.

"Какой бы запутанной не была ситуация, с которой мы столкнулись, президент Трамп и его правительство изменят ход событий в Сирии. Сейчас есть благоприятная возможность, чтобы вмешаться в гуманитарное и стратегическое бедствие, унесшее жизни 400 тыс. людей и вынудившее 6 млн. людей стать беженцами. Чтобы не упустить этот шанс придется ответить на некоторые сложные стратегические вопросы. Но пока возможность будет оцениваться, бои, террор и поток беженцев будут идти своим чередом, интересы национальной безопасности США подвергнуться другим рискам", – подчеркнул Дж. Маккейн.

Сенатор отметил, что бывший президент Барак Обама проявил в вопросах Сирии нерешительность и относился к процессам как наблюдатель.

Сенатор штата Арканзас из партии республиканцев Том Коттон сделала схожее заявление. Он отметил, что экс-президент США и его правительство не предприняли нужных шагов, когда режим Башара Асада использовал в Сирии химическое оружие, и это нанесло урон безопасности и престижу США в мире: "Пора проводить более сильную политику в отношении Сирии, чтобы правительство Асада, Иран и Россия понесли ответственность за бесчеловечность. Эта политика должна начаться уходом Башара Асада из Сирии".

Сенатор Южной Каролины из партии республиканцев Линдси Грэм в связи с Сирией написал на странице в Twitter: "Я нисколько не сомневаюсь, что воздушную атаку в Идлибе совершил режим Асада. Наступило время доказать президенту Трампу, что основным вопросом во внешней политике является борьба с диктаторами и что он не является Бараком Обамой. Так как речь идет о Сирии и Асаде, я не думаю, что президент повторит ошибки своего предшественника".

Отметим, комментируя атаку химическими бомбами в регионе Хан Шейхун Идлиба 4 апреля, осуществленную ВВС Башара Асада, президент Дональд Трамп заявил, что нападение на детей его сильно огорчило: "Это резко поменяло мое отношение к Сирии и Асаду".

Напомним, что в результате утренней бомбежки 4 апреля города Хан Шейхун Идлиба погибло 100 мирных жителей, включая 11 детей, около 500 гражданских получения отравления в результате использования химических бомб.