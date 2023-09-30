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Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву

Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву Сенаторы-республиканцы обсуждают возможность принятия законодательной инициативы о продлении финансирования федерального правительства США, предположительно, на две недели, которая не будет предусматривать выделения средств на помощь Украине.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 07:01
Сенаторы обсуждают продление финансирования правительства США без помощи Киеву

Сенаторы-республиканцы обсуждают возможность принятия законодательной инициативы о продлении финансирования федерального правительства США, предположительно, на две недели, которая не будет предусматривать выделения средств на помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill.

"Сенаторы-республиканцы в качестве последней попытки избежать приостановки работы федерального правительства обсуждают меры по его финансированию в краткосрочной перспективе, возможно, лишь на две недели, которые не будут включать каких-либо значительных средств для Украины или ликвидацию последствий стихийных бедствий", - отмечается в публикации. "Есть идея о краткосрочной резолюции по продлению финансирования правительства на две недели", - приводит издание слова сенатора-республиканца, имя которого не уточняется.

"Другие сенаторы, придерживающиеся консервативных взглядов, высказывались за краткосрочные меры без средств для Украины", - сообщила газета. Оно приводит слова сенатора Джеймса Дэвида Вэнса (республиканец, от штата Огайо): "Есть немалая доля хаоса и неопределенности. Есть довольно широкое согласие относительно того, что краткосрочная резолюция стала бы гораздо лучшим решением, чем долгосрочная резолюция со средствами для Украины".

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) полагает, что обе палаты Конгресса США приняли бы инициативу, если бы она не предусматривала выделения средств Киеву. "Единственное, что, как я думаю, будет принято и Палатой представителей, и Сенатом, - это чистая резолюция без средств для Украины, - отметил он. - Я согласен с любой чистой резолюцией без Украины".

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