Сенаторы США хотят запретить отмену санкций в отношении России в обход Конгресса

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Группа сенаторов в США намерена официально внести на рассмотрение своих коллег законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп сможет отменить санкции против России только с разрешения Конгресса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект, с содержанием которого ознакомилась CNN, получил название "Акт об оценке отношений с Россией" и разработан на случай, если Трамп примет решение ослабить ограничительные меры, введенные против Москвы указами экс-президента Барака Обамы.

Законопроект, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Беном Кардином, как ожидается, будет официально внесен на рассмотрение сегодня.

Документ потребует от Белого дома подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции, а также установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против такого шага.