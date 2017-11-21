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    Сенатора Сулеймана Керимова задержали во Франции

    Его доставили в полицейский участок

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан полицией во французском городе Ницца.

    Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе посольства России во Франции.

    «Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», — приводит ТАСС сообщение.

    В посольстве отметили, что незамедлительно на место были направлен российские дипломатические сотрудники, которые обеспечивают консульскую поддержку задержанному.

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