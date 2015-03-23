Сенатор Тед Круз объявил об участии на президентских выборах в США

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз стал первым политиком, объявившим о своем участии в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в своем аккаунте Твиттер 44-летний политик написал: "Я буду участвовать в президентских выборах и надеюсь на вашу поддержку".

Он также отметил, что для возвращения Америке величие, требуется новое поколение отважных консерваторов.

Ожидается, что Т.Круз в скором времени озвучит свое решение во время выступления в одном из университетов в штате Вирджиния.