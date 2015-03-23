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    Сенатор Тед Круз объявил об участии на президентских выборах в США

    Для возвращения Америке величия, требуется новое поколение отважных консерваторов

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз стал первым политиком, объявившим о своем участии в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в своем аккаунте Твиттер 44-летний политик написал: "Я буду участвовать в президентских выборах и надеюсь на вашу поддержку".

    Он также отметил, что для возвращения Америке величие, требуется новое поколение отважных консерваторов.

    Ожидается, что Т.Круз в скором времени озвучит свое решение во время выступления в одном из университетов в штате Вирджиния.

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