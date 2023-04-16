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Сенатор США: слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к Китаю

Сенатор США: слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к Китаю Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 12:03
Сенатор США: слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к Китаю

Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

По его словам, это произошло из-за слабости действующего американского президента Джо Байдена.

"Ось зла все больше и больше сосредотачивается на Пекине. Это возникает в значительной степени из-за слабости президента Джо Байдена и его склонности обвинять в первую очередь Америку и наших союзников. Посмотрите на президента Бразилии. Он левый. Он критически относится к Америке, если не открыто враждебен", — отметил Коттон.

Он также добавил, что в таких обстоятельствах мир действительно может столкнуться с повторением двух мировых войн.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı senator: “Baydenin zəifliyi Braziliya və BƏƏ-nin Çinə üz tutmasına səbəb olub”

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