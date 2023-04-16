Сенатор США: слабость Байдена привела к развороту Бразилии и ОАЭ к Китаю

Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю.

Давние союзники США в лице Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов повернулись к Китаю.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

По его словам, это произошло из-за слабости действующего американского президента Джо Байдена.

"Ось зла все больше и больше сосредотачивается на Пекине. Это возникает в значительной степени из-за слабости президента Джо Байдена и его склонности обвинять в первую очередь Америку и наших союзников. Посмотрите на президента Бразилии. Он левый. Он критически относится к Америке, если не открыто враждебен", — отметил Коттон.

Он также добавил, что в таких обстоятельствах мир действительно может столкнуться с повторением двух мировых войн.