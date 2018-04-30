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    Сенатор США Джон Маккейн помещен в больницу

    © Reuters/Carlos Barria

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Член Американского сената от Республиканской партии Джон Маккейн помещен в больницу.

    Как сообщает Report со ссылкой РИА Новости, об этом заявил зять Маккейна Бен Доменек.

    По его словам, Дж.Маккейн уже составил завещание. Сенатор попросил зятя позаботиться о его дочери Меган. 

    Ранее в этом месяце 81-летний Маккейн попал в больницу с дивертикулитом (инфекционным заболеванием кишечника). Его прооперировали.

    Маккейн, занимающийся в сенате делами Комитета по вооруженным силам, известен агрессивной позицией по отношению к России. В марте он раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Весной прошлого года он называл Россию более серьезной угрозой, чем "Исламское государство".

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