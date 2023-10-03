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Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен погиб в авиакатастрофе со своей семьей

Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен погиб в авиакатастрофе со своей семьей Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе.
Другие страны
3 октября 2023 г. 02:51
Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен погиб в авиакатастрофе со своей семьей

Сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Крушение самолета произошло в воскресенье в штате Юта, самолет разбился вскоре после взлета. Гибель Ларсена с семьей в понедельник подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате Дэвид Хог, направивший письмо коллегам по местному заксобранию.

"Сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и их двое детей прошлым вечером погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Они навестили семью в Скоттсдейле (штат Аризона - ред.) и возвращались домой. Они остановились для дозаправки в Юте", - цитирует издание письмо Хога.

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