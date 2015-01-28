Сенатор: Санкциями Евросоюза против России "руководят" США

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Европейскими санкциями в отношении России "руководят" США, и так будет продолжаться до тех пор, пока Украина и Евросоюз не поймут, что они являются разменной монетой для решения американских интересов".

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по социальной политике, член комитета по поддержке жителей юго-востока Украины Валерий Рязанский.