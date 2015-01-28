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    Сенатор: Санкциями Евросоюза против России "руководят" США

    Главы МИД ЕС договорились продлить санкции против РФ

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Европейскими санкциями в отношении России "руководят" США, и так будет продолжаться до тех пор, пока Украина и Евросоюз не поймут, что они являются разменной монетой для решения американских интересов". 

    Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по социальной политике, член комитета по поддержке жителей юго-востока Украины Валерий Рязанский.

    Главы МИД ЕС договорились продлить санкции против РФ, введенные в марте прошлого года, на 6 месяцев в связи с ухудшением ситуации. По информации агентства Рейтер, об этом говорится в итоговом проекте заявления министров.

    "Ничего удивительного здесь нет, на сегодняшний день главные действующие лица - это не Украина и Европа, а США и Россия", - сказал Рязанский. По его словам, и Украина, и ЕС - это промежуточные звенья для решения задач, поставленных Америкой.

    "Пока им не поступит какая-то другая команда, надеяться на благоразумие не приходится", - добавил сенатор.

    Он считает, что России нужно привыкать в новых экономических условиях выстраивать конструктивные отношения со своими ближайшими соседями и партнерами в рамках устоявшихся международных соглашений.



     

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