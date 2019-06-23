​Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

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Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В транслировавшемся в субботу фрагменте интервью телеканалу CBS он, характеризуя политику вашингтонской администрации в отношении Ирана, отметил, что глава государства "поджег корзину с бумагой и затем тушит ее". "Он помог устроить кризис, а затем он остановил атаки", - подчеркнул Сандерс.

По мнению сенатора, Трамп считает "войну с Ираном чем-то полезным" для США. Когда журналист указала, что удар, который первоначально планировал нанести президент, носил ограниченный характер, Сандерс ответил с сарказмом: "Да это просто ограниченный удар, ну извините. Я не знал, что можно просто так атаковать другую страну с применением бомб. Всего-то ограниченный удар? Это акт войны!"