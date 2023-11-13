Сенатор-республиканец Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки в США

Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт решил приостановить свое участие в предвыборной гонке в США.

Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт решил приостановить свое участие в предвыборной гонке в США.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мне стало ясно, что сейчас не мое время, я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президент. Я думаю, они [избиратели] говорят: "Не сейчас", - сказал уже бывший претендент на пост президента США от Республиканской партии.

Ранее бывший американский вице-президент Майк Пенс также решил приостановить участие в предвыборной гонке в США.

Скотт вступил в борьбу за пост президента в мае. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев является предыдущий американский лидер Дональд Трамп. В числе его соперников губернатор штата Флорида Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами. Пенс занимал пост вице-президента в администрации Трампа с 2017 по 2021 год.