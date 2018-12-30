Американский сенатор заявил, что попытается убедить Трампа оставить часть войск США в Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Американский сенатор Линдси Грэм рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск Соединённых Штатов из Сирии.
Как передает Report, об этом он рассказал в эфире CNN.
По его словам, для Вашингтона важно гарантировать, что террористическая организация «Исламское государство» никогда не вернётся в Сирию.
«Вот почему нам нужно оставить там часть войск», — пояснил Грэм.
Ранее стало известно, что Сирию покинула первая группа военных США.
19 декабря в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии.
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