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Сенатор открыл стрельбу во время голосования по кандидатуре премьера Гаити

​Сенатор открыл стрельбу во время голосования по кандидатуре премьера

Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению портала HaitiLibre, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

По информации портала, ранения получил также сотрудник аппарата Сената.

Церемония вступления в должность была сорвана, отмечает HaitiLibre.

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