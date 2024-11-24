Сенатор от штата Оклахома воспрепятствовал повышению в звании известного генерала

Повышение в звании генерал-лейтенанта Кристофера Донахью было заблокировано сенатором-республиканцем от штата Оклахома Маркуэйном Маллином.

Повышение в звании генерал-лейтенанта Кристофера Донахью было заблокировано сенатором-республиканцем от штата Оклахома Маркуэйном Маллином.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, генерал-лейтенант должен был получить звание генерал-полковника и возглавить командование армией США в Европе.

Однако, несмотря на рекомендации Пентагона, его имя не было включено в список повышения, прошедший на этой неделе через Комитет Сената по вооруженным силам.

По данным двух осведомленных источников, это решение связано с участием генерала в выводе войск из Афганистана. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нынешнее руководство страны не наказало ни одного генерала за хаотичный вывод войск из Афганистана.

Генерал-лейтенант Кристофер Донахью, командующий XVIII воздушно-десантным корпусом армии США, возглавлял обучение инструкторов НАТО для ВСУ на базе в немецком Висбадене.

Он планировал и участвовал в военных операциях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и Африке, включая такие как "Несокрушимая свобода" (Афганистан), "Свобода Ирака" (Ирак), "Новый рассвет" (Ирак), "Страж свободы" (Афганистан) и "Непоколебимая решимость" (Ирак и Сирия).