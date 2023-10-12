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Сенатор от Новой Каледонии обвинил Францию в легализации колониализма

Сенатор от Новой Каледонии обвинил Францию в легализации колониализма Французское правительство пытается легализовать колонизацию, что противоречит достигнутому в 1998 году Нумейскому соглашению между французским правительством и представителями Новой Каледонии.
Другие страны
12 октября 2023 г. 13:12
Сенатор от Новой Каледонии обвинил Францию в легализации колониализма

Французское правительство пытается легализовать колониализм, что противоречит достигнутому в 1998 году Нумейскому соглашению между французским правительством и представителями Новой Каледонии.

Как сообщает Report, об этом заявил сенатор Роберт Ховье, представляющий Новую Каледонию в Сенате Франции, выступая на заседании верхней палаты.

"Предвзятость приводит к тому, что сегодняшние обсуждения не приносят никаких результатов. Государству пора понять, что настало время для разумных шагов", - сказал сенатор.

Ховье отметил, что представители коренного народа канаки, проживающего в Новой Каледонии, не считают французов своими врагами, и лишь хотят положить конец 70-летнему периоду колониального правления.

"6 сентября правительство представило проект соглашения, которое станет основой для пересмотра конституции. В документе говорится, что местные жители желают видеть Новую Каледонию частью Франции. Каледонский историк Хосе Барбансон в свое время писал, что каледонский народ не может существовать без народа канаки", - сказал он.

Сенатор добавил, что последний референдум, проведенный Францией в Новой Каледонии, не был признан ООН: "Для Франции это стало поводом исключить Новую Каледонию из списка регионов, подлежащих деколонизации. Кроме того, действия Франции нацелены на то, чтобы подменить Нумейское соглашение".

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Версия на английском языке ВидеоNew Caledonian senator accuses France of legalizing colonialism
Версия на азербайджанском языке ВидеоYeni Kaledoniyalı senator Fransanı müstəmləkəçiliyi qanuniləşdirməkdə ittiham edib

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