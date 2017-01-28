Сенатор Маккейн пообещал помешать Трампу снять антироссийские санкции

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сенатор отметил, что это "недальновидный курс".

"Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", — сказал 80-летний сенатор, известный как "ястреб" внешней политики и сторонник усиления санкций против России.