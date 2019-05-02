Сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он объявил в эфире канала CBS.

Беннет отметил, что считает своими основными задачами улучшение экономической ситуации в стране и "возвращение доверия" правительству.

Говоря о своем решении вступить в президентскую гонку, Беннет подчеркнул: "Я не делал бы этого, если бы не считал, что у меня есть шансы на победу".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.