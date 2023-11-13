Сенатор или тайный агент: На этот раз Менендеса разоблачает USA Today

Американские печатные и интернерт-издания продолжают публиковать сведения, разоблачающие сенатора США от штата Нью-Джерси, члена Демократической партии Боба Менендеса в подрывной деятельности против своей страны.

Американские печатные и интернерт-издания продолжают публиковать сведения, разоблачающие сенатора США от штата Нью-Джерси, члена Демократической партии Боба Менендеса в подрывной деятельности против своей страны.

Как передает Report , очередной такой материал размещен на сайте общенациональной ежедневной газеты USA Today.

Отмечается, что прокуроры в рамках борьбы с усилением зарубежного влияния после выборов 2016 года обвинили американского сенатора Боба Менендеса в заговоре, в котором он, как утверждается, действовал в качестве агента в интересах Египта.

По словам федеральных прокуроров, данная сделка была заключена во время совместных встреч и ужинов. Так, официальные лица, представляющие правительство Египта, обратились к сенатору США с просьбой помочь им в продаже оружия и дальнейшем финансировании. Б.Менендес и его тогда еще возлюбленная Надин Арсланян в ответ заявили, что помогут в решении этих вопросов.



Одна из таких многочисленных встреч проходила в роскошном ресторане в Вашингтоне. В ней участвовали, с одной стороны, глава Комитета Сената США по международным отношениям Б.Менендес и Н.Арсланян, с другой - посредник из Нью-Джерси, предприниматель египетского происхождения Ваэль "Уилл" Хан и его партнер.



Сообщается, что вышеуказанный случай является лишь частью длинной истории, которую прокуроры раскрыли в своем обвинительном заключении. В соответствующем документе они обвиняют данную пару - Б.Менендес и Н.Арсланян, а также В.Хана в сговоре с целью использования сенатора от Нью-Джерси в качестве инструмента в руках египетского правительства. В октябре в Федеральном суде Нью-Йорка подсудимые не признали себя виновными по обвинению в том, что они являются иностранными агентами, а также по ранее выдвинутым обвинениям во взяточничестве и вымогательстве.

Как подчеркивает издание, данный обвинительный акт отражает одно из самых серьезных уголовных обвинений, выдвинутых против сенатора США за последнее время. В нем утверждается, что Б.Менендес "продал" свою должность и влияние иностранной державе. Документ подробно описывает то, как влиятельное лицо подорвало национальную безопасность США ради получения собственной выгоды.