Сенатор: Франция должна принять 200 тыс. беженцев из Сирии и Ирака

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Французский сенатор Натали Гуле считает, что на фоне текущего кризиса с мигрантами в странах Европы французские власти должны разместить на территории страны 200 тыс. мигрантов и беженцев из Сирии и Ирака, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Франция должна принять 200 тыс. сирийцев и иракцев… Я призываю ассоциации и добровольцев организоваться, чтобы те, кто готов принять сирийских беженцев, проявили себя", — написала она в колонке мнений, размещенной на сайте газеты Huffington Post.

По мнению Гуле, президент Франции Франсуа Олланд и его европейские партнеры не предпринимают достаточных действий для решения проблемы мигрантов.

"Это правда, что мы не можем принять всех несчастных людей. Но разве спасение одной жизни не есть спасение всего человечества?", — пишет сенатор.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли не меньше 340 тыс. мигрантов. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен Второй мировой войны.

Германия, Франция и Великобритания 30 августа выступили с совместным призывом к экстренному совещанию министров внутренних дел и министров юстиции Евросоюза в связи с нарастающим миграционным кризисом. Главы МВД стран ЕС 14 сентября обсудят предложения Еврокомиссии по постоянной схеме распределения беженцев, которые изначально предполагалось представить ближе к концу 2015 года.

Ранее ЕС решил распределить по странам-членам союза 40 тыс. беженцев, уже прибывших в Грецию и Италию, и дополнительно принять в Евросоюз 20 тыс. беженцев из третьих стран.