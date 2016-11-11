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    Сенатор Джефф Сешнс может быть назначен на пост министра обороны США

    В качестве кандидата на пост госсекретаря США рассматривается экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, считающийся одним из наиболее консервативных республиканцев в Конгрессе США, может быть назначен на пост министра обороны в администрации избранного президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, с таким прогнозом выступила телекомпания СNN.

    По ее данным, не исключается, что бывший глава разведывательного управления Министерства обороны США Майкл Флинн займет должность помощника президента по национальной безопасности.

    Ранее телекомпания сообщила о том, что в качестве кандидата на пост госсекретаря США рассматривается экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

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