Сенатор-демократ от Калифорнии поборется за кресло президента США

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила, что примет участие в борьбе за пост главы государства на выборах 2020 года, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я участвую в президентской гонке. И я очень воодушевлена", - заявила К.Харрис.

По словам политика, она намерена бороться за справедливость, равенство и порядочность. Она отметила, что планирует официально объявить о начале ее предвыборной кампании 27 января в городе Окленд.

Отметим, что К.Харрис родилась в 1964 году, ее родители - иммигранты. Закончила факультет политологии Говардского университета, а затем юридический факультет в Хастингс-колледже. После обучения и получения докторской степени она начала работать помощником окружного прокурора, в 2011 году была назначена генпрокурором Калифорнии.

Среди тех, кто уже объявил о выдвижении кандидатур или о желании сделать это в ближайшее время - сенатор Кирстен Гиллибрэнд от Нью-Йорка, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Хулиан Кастро.

Президент США Дональд Трамп ранее также заявлял, что точно будет баллотироваться на второй срок и примет участие в президентских выборах 2020 года, чтобы сохранить успехи, достигнутые за время работы его администрации.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.