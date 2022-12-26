Сенатор: Большинство беженцев с Украины не вернутся на родину после завершения конфликта

"Большинство беженцев с Украины, прибывшие в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта".

"Большинство беженцев с Украины, прибывшие в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта".

Как передает Report со ссылкой на агентства DPA, об этом заявил сенатор по вопросам городского развития Берлина Андреас Гайзель.

"Если исходить из того, что из примерно 100 тыс. беженцев более 80 тыс. подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы, и не вернется на свою разрушенную родину", - сказал Гайзель.

Так, он привел в пример своего коллегу, который приехал в Германию из Боснии в 1990-х годах во время войны в Югославии. Тогда его семья планировала остаться в Берлине всего на несколько месяцев, однако сегодня коллега работает в администрации сената и считает себя немцем.

По мнению сенатора, похожие истории ожидают тысячи людей с Украины.