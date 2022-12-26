О нас

Сенатор: Большинство беженцев с Украины не вернутся на родину после завершения конфликта

Сенатор: Большинство беженцев с Украины не вернутся на родину после завершения конфликта "Большинство беженцев с Украины, прибывшие в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта".
Другие страны
26 декабря 2022 г. 19:41
Сенатор: Большинство беженцев с Украины не вернутся на родину после завершения конфликта

"Большинство беженцев с Украины, прибывшие в Германию, не вернутся на родину после завершения конфликта".

Как передает Report со ссылкой на агентства DPA, об этом заявил сенатор по вопросам городского развития Берлина Андреас Гайзель.

"Если исходить из того, что из примерно 100 тыс. беженцев более 80 тыс. подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы, и не вернется на свою разрушенную родину", - сказал Гайзель.

Так, он привел в пример своего коллегу, который приехал в Германию из Боснии в 1990-х годах во время войны в Югославии. Тогда его семья планировала остаться в Берлине всего на несколько месяцев, однако сегодня коллега работает в администрации сената и считает себя немцем.

По мнению сенатора, похожие истории ожидают тысячи людей с Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi