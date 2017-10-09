Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Американский сенатор Боб Коркер раскритиковал работу президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Коркер заявил, что Трамп относится к своей работе в Белом доме как к реалити-шоу. При этом, по его словам, американский лидер угрожает другим странам, и этом может привести к Третьей мировой войне.

"Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кому небезразлична наша страна", — сказал Коркер.

Коркер был одним из сторонников Трамп в период избирательной кампании. В субботу, 8 октября, американский президент жестко раскритиковал решение Коркера не выдвигаться сенатором на следующий срок.