 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой

    Американский сенатор раскритиковал работу президента США

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Американский сенатор Боб Коркер раскритиковал работу президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

    Коркер заявил, что Трамп относится к своей работе в Белом доме как к реалити-шоу. При этом, по его словам, американский лидер угрожает другим странам, и этом может привести к Третьей мировой войне.

    "Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кому небезразлична наша страна", — сказал Коркер.

    Коркер был одним из сторонников Трамп в период избирательной кампании. В субботу, 8 октября, американский президент жестко раскритиковал решение Коркера не выдвигаться сенатором на следующий срок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi