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Сенатор: Администрация США растратила более $1 трлн на сомнительные цели

Сенатор: Администрация США растратила более $1 трлн на сомнительные цели Вашингтонская администрация в уходящем году израсходовала более $1 трлн на сомнительные цели.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 05:14
Сенатор: Администрация США растратила более $1 трлн на сомнительные цели

Вашингтонская администрация в уходящем году израсходовала более $1 трлн на сомнительные цели.

Как передает Report, такие оценки приводятся в ежегодном докладе американского сенатора Рэнда Пола (республиканец, от штата Кентукки).

"В этом году я заострил внимание на $1 008 313 329 626,12", - отметил законодатель. Он подчеркнул, что "это средства в размере более $1 трлн, потраченные правительством впустую".

Пол констатировал, что государственный долг США в текущем году превысил $36 трлн и продолжает быстро расти.

"В то время, когда американским налогоплательщикам приходится трудно из-за инфляции и экономической неопределенности, правительство продолжает неразумные траты на инициативы, которые не приносят значимой пользы и связаны со значительными рисками. На этот раз Госдепартамент решил выбросить миллионы долларов на лидеров мнений", - подчеркнул сенатор.

Он пояснил, $4,8 млн были выделены по линии американского внешнеполитического ведомства на инициативы, касающиеся лидеров общественного мнения в Украине. На какие именно, не уточняется.

Из доклада следует, что около $10 млрд правительство США израсходовало на "содержание, аренду и обстановку мебелью почти полностью пустых зданий". Как пояснил сенатор, речь идет, в частности, о помещениях, которые американские ведомства временно не используют из-за работы сотрудников в удаленном режиме.

Пол отметил, что Минэнерго США потратило $15,5 млрд на попытки убедить американцев перейти на электромобили, несмотря на их непопулярность. Согласно подсчетам сенатора, федеральному правительству примерно в $90 млрд обошлась программа по строительству новых кораблей для ВМС США, которые в итоге были признаны неэффективными.

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