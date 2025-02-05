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Сенат утвердил нового генпрокурора США

Сенат утвердил нового генпрокурора США Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции страны.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 05:39
Сенат утвердил нового генпрокурора США

Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции страны.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Кандидатура была утверждена большинством голосов. Из 100 сенаторов 54 проголосовали за.

Изначально Трамп рассматривал на эту позицию конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца, однако из-за обвинений в сексуальных домогательствах тот был вынужден снять свою кандидатуру. Отмечается, что экс-генпрокурор Флориды Бонди играла важную роль в защите Трампа во время первой попытки его импичмента в 2019 году.

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