Сенат утвердил нового генпрокурора США

Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции страны.

Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Памелы Бонди на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции страны.

Как передает Report , об этом сообщает CNN.

Кандидатура была утверждена большинством голосов. Из 100 сенаторов 54 проголосовали за.

Изначально Трамп рассматривал на эту позицию конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца, однако из-за обвинений в сексуальных домогательствах тот был вынужден снять свою кандидатуру. Отмечается, что экс-генпрокурор Флориды Бонди играла важную роль в защите Трампа во время первой попытки его импичмента в 2019 году.