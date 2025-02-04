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Сенат утвердил Криса Райта на посту министра энергетики США

Сенат утвердил Криса Райта на посту министра энергетики США Сенат Конгресса США утвердил на открытом заседании Криса Райта в качестве нового американского министра энергетики.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 08:21
Сенат утвердил Криса Райта на посту министра энергетики США

Сенат Конгресса США утвердил на открытом заседании Криса Райта в качестве нового американского министра энергетики.

Как сообщает Report, за было подано 59 голосов, против - 38.

В ведении Минэнерго США находится, в том числе национальный ядерный военный комплекс.

По свидетельству американских СМИ, 60-летний Райт, как и нынешний американский президент Дональд Трамп, выступает за наращивание объемов добычи нефти в США и убежден в необходимости использования ископаемых видов топлива. До недавнего времени Райт являлся главой американской нефтяной компании Liberty Energy. Как ожидается, он поддержит Трампа и в его отказе от глобального сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата. Нынешний министр энергетики не считает, что выбросы парниковых газов повышают температуру на планете и вызывают стихийные бедствия. Liberty Energy является второй по размеру среди нефтяных компаний США, занимающихся фрекингом (добычей сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта).

Выступая в январе на Капитолийском холме на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Райт заявил, что США нужно срочно преодолеть зависимость от импорта урана из России в качестве топлива для американских атомных электростанций. Он обещал нарастить производство в США урана и плутония в случае утверждения его кандидатуры верхней палатой Конгресса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Kris Raytı energetika naziri vəzifəsinə təsdiqləyib

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