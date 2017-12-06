Сенат утвердил Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США

6 декабря, 2017 08:22

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сенат США утвердил кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США, передает Report со ссылкой на Аssociated Press. За Нильсен проголосовали 62 сенатора, против высказались 37 членов сената. Ранее Нильсен занимала должность заместителя действующего главы аппарата Белого дома Джона Келли. 12 октября американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США.