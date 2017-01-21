Сенат утвердил Джона Келли в должности министра внутренней безопасности США

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Джона Келли на посту главы Министерста внутренней безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«За» проголосовали 88 сенаторов, «против» — 11 законодателей, один человек воздержался.

Ранее сенаторы приняли решение в отношении отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, одобривего назначение на должность министра обороны страны. Он стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа.