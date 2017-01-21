Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Американский сенат утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters

Как отмечается, Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования: на момент выхода заметки отставного генерала поддержали 70 сенаторов из 100.

Кандидатуру Мэттиса предложил Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. Вскоре после инаугурации он подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона.