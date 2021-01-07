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Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов

Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов Сенат Конгресса США в среду вечером возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за учинивших беспорядки протестующих.
Другие страны
7 января 2021 г. 06:11
Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов

Сенат Конгресса США в среду вечером возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за учинивших беспорядки протестующих.

Как передает Report, трансляцию ведет телеканал C-Span.

Заседание началось с выступления вице-президента Майкла Пенса.

В среду в Конгрессе США проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 3 ноября. Оно было приостановлено в связи с подачей рядом республиканцев протеста против результатов голосования. Митингующие прорвались в здание Конгресса через некоторое время после того, как обе палаты начали обсуждать поступившие возражения. В результате дебаты в обеих палатах были прерваны.

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