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Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ в пользу Украины

Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ в пользу Украины Сенат Конгресса США на заседании проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 22:38
Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ в пользу Украины

Сенат Конгресса США на заседании проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Как передает Report, об этом написал в Twitter журналист телеканала "Си-спэн" Крейг Каплан.

"Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи", - отметил он.

Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит позднее.

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