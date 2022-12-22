Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ в пользу Украины

Сенат Конгресса США на заседании проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.
Как передает Report, об этом написал в Twitter журналист телеканала "Си-спэн" Крейг Каплан.
"Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи", - отметил он.
Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит позднее.