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    Сенат США ужесточил санкции против России

    За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против© Courtesy İmage

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении давления на Иран.

    Как передает Report, прямую трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

    За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против. Для принятие законопроекта требовалось простое большинство голосов.

    Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

    Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

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